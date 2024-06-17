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        Balıkesir'de anız yangını

        BALIKESİR'inBigadiç ilçesindeki ağaçlandırma sahasında anız yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:25
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        Balıkesir'de anız yangını
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        BALIKESİR'inBigadiç ilçesindeki ağaçlandırma sahasında anız yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 14.30 sıralarında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada anız yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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