Balıkesir'de anız yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 14.30 sıralarında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada anız yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'inBigadiç ilçesindeki ağaçlandırma sahasında anız yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.