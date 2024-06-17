Balıkesir'de anız yangını (2)

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaçlandırma sahasında başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. 200 personelin görev aldığı yangına, 9 iş makinası, 15 arazöz, 8 itfaiye aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 TOMA karadan, 3 uçak ve 4 helikopter ile de havadan müdahaleler sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.