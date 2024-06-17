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        Balıkesir'de anız yangını (2)

        ALEVLERORMANA SIÇRADIBalıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaçlandırma sahasında başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:50 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:55
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        Balıkesir'de anız yangını (2)
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        ALEVLERORMANA SIÇRADI

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaçlandırma sahasında başlayan anız yangınında alevler ormana sıçradı. 200 personelin görev aldığı yangına, 9 iş makinası, 15 arazöz, 8 itfaiye aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 TOMA karadan, 3 uçak ve 4 helikopter ile de havadan müdahaleler sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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