Balıkesir'de anız yangını (3)

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ağaçlandırma sahasında başlayıp çam ormanına sıçrayan yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan ilk incelemeye göre, yangının biçerdöver kaynaklı çıkmış olabileceği belirtilirken, kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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