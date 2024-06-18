Balıkesir'deki yangında 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar gördü

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde dün ağaçlandırma sahasında anızların tutuşması sonucu çıkıp ormana sıçrayan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar gördü.

Bigadiç'te dün saat 14.30 sıralarında, Çağış ile Çömlekçi mahalleleri arasındaki, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada, anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çam ormanına da sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 6 itfaiye ve 3 hizmet aracı, 4 tanker, 3 kepçe, 3 dozer ve 50'ye yakın personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.