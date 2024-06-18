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        Balıkesir'deki yangında 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar gördü

        BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde dün ağaçlandırma sahasında anızların tutuşması sonucu çıkıp ormana sıçrayan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:30
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        Balıkesir'deki yangında 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar gördü
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        BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde dün ağaçlandırma sahasında anızların tutuşması sonucu çıkıp ormana sıçrayan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 20 hektar tarım arazisi ile 60 hektar orman zarar gördü.

        Bigadiç'te dün saat 14.30 sıralarında, Çağış ile Çömlekçi mahalleleri arasındaki, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan sahada, anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çam ormanına da sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 6 itfaiye ve 3 hizmet aracı, 4 tanker, 3 kepçe, 3 dozer ve 50'ye yakın personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş makinesi, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir Jandarma Komutanlığı TOMA, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Muğla Orman Bölge Müdürlükleri 3 helikopter, 3 uçak, Bursa Jandarma Komutanlığı 1 helikopter olmak üzere 7 hava aracıyla destek verdi. Ayrıca 150 personel daha bölgeye takviye olarak gönderildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 20 hektar tarım arazisi ve 60 hektar orman zarar gördü.

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