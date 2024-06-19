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        Balıkesir'de eski çöplük alanında yangın

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki eski çöplük alanında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:07 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:10
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        Balıkesir'de eski çöplük alanında yangın
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki eski çöplük alanında yangın çıktı. Yangın, makiye ve ağaçlara sıçradı. Alevler bazı evlerin bahçelerine kadar girerken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

        İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak, çöplüğün yakınındaki Sarıkayalıklar mevkisindeki makiye ve küçük bir ağaçlık alana da sıçradı. 5 çam ağacı zarar gördü. Alevler kuru otlar nedeniyle mahalledeki yerleşim yerlerine ve bazı evlerin bahçesine kadar ulaştı. Bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına, Ayvalık İtfaiyesi, Ayvalık Belediyesi, BASKİ ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankerleriyle karadan, 2 uçak ve 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. Alevlere müdahale sürerken Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını bizzat yönlendirdi.

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