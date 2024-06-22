Eşini tabancayla öldüren koca, kendini de vurdu

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde Cevri Gökyıldız (62), tartıştığı eşi Maizer Gökyıldız'ı (55) tabancayla vurarak öldürüp, kendini de vurdu. Tedaviye alınan Cevri Gökyıldız'ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, çiftin 2 ay önce İstanbul'dan Gönen'e taşındıkları öğrenildi.

Olay, öğleden sonra Gönen'in Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Cevri Gökyıldız, bilinmeyen nedenle eşi Maizer Gökyıldız ile tartışmaya başladı. Cevri Gökyıldız, tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı tabancasıyla eşini vurarak öldürüp, aynı silahla kendini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Maizer Gökyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan Cevri Gökyıldız ise ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Cevri Gökyıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.