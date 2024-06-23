Balıkesir'de orman yangını

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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