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        Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü

        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 03:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 03:50
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        Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü
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        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün saat 16.30'da başlayan orman yangını söndürüldü.

        Kepsut ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Saat 16.48'de Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne gelen ihbardan 7 dakika sonra alevlere havadan ilk müdahale gerçekleşti.

        Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, dozer ve greyderlerle birlikte toplam 32 iş makinesi ve 85 personel ile alevlere, havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Havanın kararmasına kadar havadan müdahalenin de sürdüğü yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını da tamamlarken bölgeyi kontrol altında tutmaya devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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