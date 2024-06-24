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        Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, 6 gün sonra hayatını kaybetti

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşi Maizer Gökyıldız'ı (55) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihara kalkışan Cevri Gökyıldız (62), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:30
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        Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, 6 gün sonra hayatını kaybetti
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        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşi Maizer Gökyıldız'ı (55) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihara kalkışan Cevri Gökyıldız (62), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, geçen hafta salı günü Gönen'in Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Cevri Gökyıldız ile eşi Maizer Gökyıldız arasında tartışma çıktı. Cevri Gökyıldız, tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı tabancasıyla eşini vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Maizer Gökyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cevri Gökyıldız ise ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ameliyat edilen Cevri Gökyıldız, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Gökyıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Bu arada İstanbul'da oturan Maizer ve Cevri Gökyıldız çiftinin iki ay önce Gönen'e yerleşip burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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