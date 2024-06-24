Balıkesirspor'da gündem Eriş

TFF3'üncü Lig'de başkanlık görevine Abdullah Bekki'nin seçildiği Balıkesirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bal-Kes'in 4 isimle görüşme yaptığı, gündeminin ilk sırasına ise Levent Eriş'i aldığı öğrenildi. Kariyerinde Manisaspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran 61 yaşındaki Levent Eriş, geçen sezon da Adana 1954'le 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Tarafların önümüzdeki günlerde son kez masaya oturması bekleniyor.

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