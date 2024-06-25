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        Balıkesir'de eski çöplük alanında yangın

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde eski çöplük alanında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:55
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        Balıkesir'de eski çöplük alanında yangın
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde eski çöplük alanında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ormana yakın bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 60 personel ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        6 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

        Aynı yerde 6 gün önce çıkıp, ormana da sıçrayarak 8 saatte kontrol altına alınan yangının olduğu bölgede bugün çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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