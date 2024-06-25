BASKİ'ye ait kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde refüje devrilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne (BASKİ) ait kamyonetteki Kenan Memiş (42) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edremit'ten BASKİ'nin Altınoluk Şantiyesi'ne gitmek üzere yola çıkan Fatih Okur, kullandığı 34 AD 4893 resmi plakalı kamyonet ile ani fren yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan kamyonet, refüje devrildi. Kazada kamyoneti kullanan Okur ile yanındaki işçiler Halil Erdoğan ve Kenan Memiş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kenan Memiş, tedaviye alındığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.