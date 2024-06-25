Balıkesir'de eski çöplük alanında yangın (2)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eski çöplük alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4,5 saatte ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Ayvalık yangını ekiplerimizin, havadan ve yerden etkin müdahaleleri neticesinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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