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        Balıkesir'de alacak tartışması; 1 ölü, 1 yaralı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alacak tartışmasında Süleyman Kaplan (31), kafe işletmecisi Yasin Zeyrek'i (44) pompalı tüfekle öldürüp, onun yeğeni A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:15
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        Balıkesir'de alacak tartışması; 1 ölü, 1 yaralı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alacak tartışmasında Süleyman Kaplan (31), kafe işletmecisi Yasin Zeyrek'i (44) pompalı tüfekle öldürüp, onun yeğeni A.C.Z.'yi (17) yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansırken; polis, Kaplan'ı suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

        Edremit'te alkollü içki satışı yapan büfe işleten Süleyman Kaplan, bir ay önce ilçede kafe işleten Yasin Zeyrek'ten 45 bin TL borç para aldı. Zeyrek, dün yeğeni A.C.Z.'yi Kaplan'ın iş yerine gönderip, borç olarak verdiği parayı ödemesini istedi. İddiaya göre, A.C.Z., Kaplan'a parayı sabaha kadar vermemesi halinde gelip, dükkanını anahtarını alacaklarını söyleyip, ayrıldı. Bu durumu sinirlenen Kaplan, evine gidip, ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak saat 02.30 sıralarında Yasin Zeyrek'in Camivasat Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi Pasajı'nda bulunan kafesine geldi. Süleyman Kaplan, tüfeğini ateşleyerek kafenin önündeki Yasin Zeyrek'i göğsünden, onun yeğeni A.C.Z.'yi de sağ ayak ve sol elinden yaraladı.

        YEĞENİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kanlar içindeki Yasin Zeyrek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yeğeni A.C.Z. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 boş kartuş bulundu. Olay kafenin güvenlik kameralarına yansırken; polis, kaçan Kaplan'ı suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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