Balıkesir'de alacak tartışması; 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde alacak tartışmasında Süleyman Kaplan (31), kafe işletmecisi Yasin Zeyrek'i (44) pompalı tüfekle öldürüp, onun yeğeni A.C.Z.'yi (17) yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansırken; polis, Kaplan'ı suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

Edremit'te alkollü içki satışı yapan büfe işleten Süleyman Kaplan, bir ay önce ilçede kafe işleten Yasin Zeyrek'ten 45 bin TL borç para aldı. Zeyrek, dün yeğeni A.C.Z.'yi Kaplan'ın iş yerine gönderip, borç olarak verdiği parayı ödemesini istedi. İddiaya göre, A.C.Z., Kaplan'a parayı sabaha kadar vermemesi halinde gelip, dükkanını anahtarını alacaklarını söyleyip, ayrıldı. Bu durumu sinirlenen Kaplan, evine gidip, ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak saat 02.30 sıralarında Yasin Zeyrek'in Camivasat Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi Pasajı'nda bulunan kafesine geldi. Süleyman Kaplan, tüfeğini ateşleyerek kafenin önündeki Yasin Zeyrek'i göğsünden, onun yeğeni A.C.Z.'yi de sağ ayak ve sol elinden yaraladı.