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        Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı

        BALIKESİR'inAltıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın, ormana da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:45
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        Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı
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        BALIKESİR'inAltıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında Altıeylül ilçesi kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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