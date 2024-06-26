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        Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Altıeylül ilçesinin kırsal Tayyipler Mahallesi'nde, arazide çıkan rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 1 greyder, 2 loder ve 130 personelle müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:35
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        Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin kırsal Tayyipler Mahallesi'nde, arazide çıkan rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 1 greyder, 2 loder ve 130 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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