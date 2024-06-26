Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı (2)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin kırsal Tayyipler Mahallesi'nde, arazide çıkan rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 1 greyder, 2 loder ve 130 personelle müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte kontrol altına alındı.

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