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        Balıkesir 'de alacak tartışması; 1 ölü, 1 yaralı (2)

        TUTUKLANDIBalıkesir'inEdremit ilçesinde, alacak tartışmasında pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu kafe işletmecisi Yasin Zeyrek'in (44) ölümüne, yeğeni A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:55
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        Balıkesir 'de alacak tartışması; 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        TUTUKLANDI

        Balıkesir'inEdremit ilçesinde, alacak tartışmasında pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu kafe işletmecisi Yasin Zeyrek'in (44) ölümüne, yeğeni A.C.Z.'nin (17) de yaralanmasına neden olan Süleyman Kaplan (31), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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