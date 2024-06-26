Balıkesir 'de alacak tartışması; 1 ölü, 1 yaralı (2)

Balıkesir'inEdremit ilçesinde, alacak tartışmasında pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu kafe işletmecisi Yasin Zeyrek'in (44) ölümüne, yeğeni A.C.Z.'nin (17) de yaralanmasına neden olan Süleyman Kaplan (31), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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