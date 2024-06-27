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        Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:30
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        Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi
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        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz daha önce Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerde çalışan ve şampiyonluklar yaşayan tecrübeli teknik direktör Levent Eriş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve teknik ekibimize hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerine yer verildi.

        Son olarak geçen sezon 3'üncü Lig'de Adana 1954 FK'nın başında şampiyonluk yaşayan 61 yaşındaki İzmirli teknik adam, Balıkesirspor'u da bir üst lige çıkarmak için şimdiden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

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