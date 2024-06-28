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        Ayvalıkgücü iç transfere kaptanlarla başladı

        TFF3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transfere başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:05
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        Ayvalıkgücü iç transfere kaptanlarla başladı
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        TFF3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transfere başladı. Kırmızı-beyazlılar takım kaptanlarından Davut Babur ve Polat Güren ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki kaptanımıza da başarılı sezon geçirmesini dileriz" denildi. Yuvada kalan 2 oyuncudan 36 yaşındaki sağ bek Davut geçen sezon ligde 30 maçta oynarken, 33 yaşındaki stoper Polat ise 27 müsabakada görev yaptı.

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        Galeri

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