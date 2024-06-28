Ayvalıkgücü iç transfere kaptanlarla başladı

TFF3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transfere başladı. Kırmızı-beyazlılar takım kaptanlarından Davut Babur ve Polat Güren ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki kaptanımıza da başarılı sezon geçirmesini dileriz" denildi. Yuvada kalan 2 oyuncudan 36 yaşındaki sağ bek Davut geçen sezon ligde 30 maçta oynarken, 33 yaşındaki stoper Polat ise 27 müsabakada görev yaptı.