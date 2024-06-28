Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre davasında ilk duruşma (2)

        ATAEMRE'Yİ ÖLDÜREN SANIK: SULTAN'IN EVİNİ TAŞLAMAK İÇİN GİTMİŞTİMBalıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre davasında ilk duruşma (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAEMRE'Yİ ÖLDÜREN SANIK: SULTAN'IN EVİNİ TAŞLAMAK İÇİN GİTMİŞTİM

        Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren E.Ö., mahkemedeki ifadesinde Ata Emre Akman'ı tasarlayarak öldürmediğini ileri sürdü. E.Ö., “Kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Sadece Sultan Dönmez'in evini taşlamak için gitmiştim. Babaannemin yanında büyüdüm. Üç kardeşiz. Sultan Dönmez'in kızı babama mesaj atıyordu. Sürekli bizimle uğraşıyordu. Bizimle görüşmek istedi. Sultan Dönmez, 2012-2013 yıllarında bizden çek çaldı. Sürekli bizi tehdit ediyordu, babam ile Sultan arasında anlaşmazlık vardı, onlardan kaçıyorduk. 2020 yılı öncesinde Sultan ile anlaşmazlık yoktu. Sultan'ın beraber yaşadığı Yaşar ile aramızda anlaşmazlıklar oldu. Sultan ile ilgili olarak babamla özel bir görüşmemiz olmadı. Babamın cezaevinden çıkmasından sonra Sultan ile iletişimimiz olmadı. Sultan ile olay tarihine kadar aramızda 2 bin 654 dakika telefon görüşmesi gözükse de bu görüşmeleri ben yapmadım" dedi.

        'O GÜN NEYİN BENİ BUNA SEVK ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

        E.Ö., sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Olay günü 11 Mayıs'ta 13-14 tane bira içtim. Babam ile vakit geçirdik. Sonra arkadaşlarımın yanına gittim. Bira içtik. Babamlar geldi. Sonra eve gittik. Saat 23.30-00.00 arasıydı. Sultan ile evimizin arası 5-6 dakikalık yürüyüş mesafesinde. Olay günü babamla Sultan ile ilgili hiçbir şey konuşmadık, sızdı kaldı. Sultan'ın küçüklüğünden beri bize yaşattıklarını düşünmeye başlayınca öfkelendim. Yanıma bıçağımı aldım ama amacım onun evini taşlamaktı. Giderken yoldan taş aldım. Sultan'ın yaşadığı binaya geldim. Genç motokuryeyi gördüm. Yanına gidip Sultan'ın evde olup olmadığını sordum. 'Motorla mendil mi satıyorum görmüyor musun?' dedi. 'Sultan Durmaz'a mı geldin?' deyince 'Ebru Gündeş'e geldim' dedi. 'Neden beni tersliyorsun?' dedim ve boğuşma oldu. Bıçağı bir kere salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Maktule 25 kere bıçak sallamışım. 25 kere sallasam da o gün neyin beni buna sevk ettiğini hatırlamıyorum. Olay öncesinde babam beni Sultan'a karşı doldurmadı. Babamın yönlendirmesi olmadı."

        'SULTAN BANA TAKINTILIYDI'

        E.Ö.'nün babası sanık Orhan Ö. ise mahkemedeki ifadesinde, “Uzun süreli telefon görüşmesini oğlum değil, ben yaptım. Sultan'ın kızıyla görüştüm. Benden yardım istedi. Sultan bana takıntılıydı. 2010-2013 yılları arasında Sultan ile ilişkimiz oldu. Sonra gitti ve benim arkadaşlarımdan biriyle evlendi, kurtuldum diye sevindim. Ailemle yaşadığım eve 'Çocuk hasta' diyerek geldi. Sonra babam, Sultan'ı bıçakladı. Ben onu uzak tutmaya çalıştıkça bize yapıştı. Bu kadın şeytanın ta kendisi. Ben 10 yıldır suç işlemiyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra bana yeniden ulaştı. Sultan'a karşı en ufak hakaretim yoktur. Sultan'ın çocuğumu karnında taşırken fuhuş yaptığını öğrendim" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Aşırı yağışlar nedeniyle havalimanının çatısı çöktü!
        Aşırı yağışlar nedeniyle havalimanının çatısı çöktü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi!
        Ölmeden önce şikayetçi olmadığını söyledi!
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!

        Benzer Haberler

        Ölümünden 11 yıl sonra toprağa verildi
        Ölümünden 11 yıl sonra toprağa verildi
        Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre davasında ilk duruşm...
        Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre davasında ilk duruşm...
        Ayvalıkgücü iç transfere kaptanlarla başladı
        Ayvalıkgücü iç transfere kaptanlarla başladı
        Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyl...
        Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesiyl...
        Balıkesirspor teknik direktör Levent Eriş'le sözleşme imzaladı
        Balıkesirspor teknik direktör Levent Eriş'le sözleşme imzaladı
        Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi
        Balıkesirspor'da Levent Eriş dönemi