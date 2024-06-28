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        Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre davasında ilk duruşma (4)

        ATAEMRE'NİN DEDESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞAta Emre Akman'ın anneannesi Toprak Loyan da (72) adliye önünde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:50
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        Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre davasında ilk duruşma (4)
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        ATAEMRE'NİN DEDESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

        Ata Emre Akman'ın anneannesi Toprak Loyan da (72) adliye önünde açıklamalarda bulundu. Toprak Loyan, eşi Nazım Loyan'ın da 1979 yılında 37 yaşındayken bir kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada torunu Ata Emre gibi cinayete kurban gittiğini söyledi. İki acıyı birden yaşadığını söyleyen Loyan, "Çocuklarımı hiç kimseye muhtaç etmeden büyüttüm. Çocuklarımı büyüttüm. Hani benim torunum? Bu caniler bunu yapamaz. Buna hakları yok. Ben ne emeklerle büyüttüm. Şimdi bir tarafta kızım, damadım ve torunum Alya'yı gördükçe onlara dayanamıyorum, bir taraftan Ata'nın acısı. Ata dünyaya gelirken biz Erol ile sarıldık, ağlaştık. Bugün bunların hepsi gözümde canlandı. Bu olayları yaşadım" ifadelerini kullandı.

        'İFADELERİ SON DERECE TUTARSIZ'

        Ata Emre Akman ailesinin gönüllü avukatı İbrahim Erenci ise duruşmaya verilen aranın ardından açıklamada bulundu. Erenci, "17 yaşındaki katil ile onu azmettirdiğini düşündüğümüz ve iddia ettiğimiz babasının ifadeleri alındı. İfadeler bana göre son derece tutarsız ve hukuki değeri olmayan beyanlardan ibaret. Kilit tanıklar dinleniyor. Bugün mahkeme heyetinin takdirinde olmakla birlikte mütalaa verileceğini tahmin ediyorum. Mütalaa verildikten sonra da biz hukuki olarak ciddi bir açıklama yapabiliriz. Hadiseyle ilgili olarak söylenebilecek çok şey var. Biz avukatlar, duygularımızdan arınarak beyanda bulunmanın çok zor olduğu bir davanın içindeyiz. Çok üzgünüz, başta aile olmak üzere tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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