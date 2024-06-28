Balıkesir'de orman yangını

Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi'ndeki arazide saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.