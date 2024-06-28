Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde sevk edilen 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı, dozer, greyder ve loder ile birlikte toplam 10 iş makinesi ve 90 personelin müdahalesi ile saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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