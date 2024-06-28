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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDI Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 23:55 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:55
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI 

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde sevk edilen 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı, 5 hizmet aracı, dozer, greyder ve loder ile birlikte toplam 10 iş makinesi ve 90 personelin müdahalesi ile saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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