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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        YANGIN,2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDISındırgı ilçesine bağlı Çaygören Barajı yakınlarında saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:00
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        YANGIN,2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Sındırgı ilçesine bağlı Çaygören Barajı yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 70 personelin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye, park ve bahçe sulama araçlarının müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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