Balıkesir'de orman yangını (2)

Sındırgı ilçesine bağlı Çaygören Barajı yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 2 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 70 personelin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye, park ve bahçe sulama araçlarının müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

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