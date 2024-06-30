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        Galatasaray fanatiği baba, oğluna Icardi'nin adını verdi

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 8 yıldır lokanta işleten ve Galatasaray fanatiği olarak tanınan Serdar Aygörmüş (44), 3 ay önce dünyaya gelen oğluna, 'Nuri Icardi' adını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:15
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        Galatasaray fanatiği baba, oğluna Icardi'nin adını verdi
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        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 8 yıldır lokanta işleten ve Galatasaray fanatiği olarak tanınan Serdar Aygörmüş (44), 3 ay önce dünyaya gelen oğluna, 'Nuri Icardi' adını verdi. Serdar Aygörmüş, "Nuri Icardi, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da birlikte seyredeceğiz. Oğlumun, ismini verdiğim Arjantinli golcü gibi başarılı olması için uğraşacağım" dedi.

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 8 yıldır lokanta işleten Serdar Aygörmüş, ilçede Galatasaray fanatiği olarak tanınıyor. Sarı kırmızılı ekibin maçlarını kaçırmayıp, yakından takip eden Aygörmüş, geçen yıl Suriye uyruklu Manel Aygörmüş (38) ile evlendi. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hayranı olan Aygörmüş'ün, 3 ay önce bir oğlu dünyaya geldi. Fanatiği olduğu takıma hayranlığını her yerde belirten Serdar Aygörmüş, yeni doğan oğluna 'Nuri Icardi' adını verip, nüfus müdürlüğüne giderek kimlik kartını aldı. Aygörmüş, ailesinin ve yakınlarının önce çocuğuna vermek istediği isme karşı çıktığını, ancak herkesin zamanla bu duruma alıştığını söyledi.

        'GALATASARAYLI FUTBOL YILDIZI OLACAK'

        Geçen sezon Galatasaray'ın maçlarını evde, televizyonda seyrettiğini söyleyen Serdar Aygörmüş, "Çocukluğumdan beri fanatik Galatasaray taraftarıyım. Böyle bir hayalim vardı. Çocuğumun adını da Icardi koymak istedim. Fanatikliğimi bu şekilde belli etmek istedim. Nuri Icardi ile televizyondan Galatasaray'ın maçlarını seyrediyoruz. Benim oğlum, geleceğin Galatasaraylı futbol yıldızı olacak. İleri zamanda Icardi yerine Nuri Icardi golleri atacak. Oğlum, 1 yaşına gelince gönül verdiğimiz takımın maçlarını İstanbul'da gidip, birlikte stadyumda seyredeceğiz. Oğlumun, ismini verdiğim Arjantinli golcü gibi başarılı olması için uğraşacağım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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