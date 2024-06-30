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        Balıkesir'deki orman yangını, 13 saatte kontrol altına alındı

        BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 13 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:05
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        Balıkesir'deki orman yangını, 13 saatte kontrol altına alındı
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        BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 13 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        İlçenin Sülücek Mahallesi mevkisindeki ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Fıstık çamlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek buğday tarlalarına da sıçradı. Yangına ilk olarak Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve ilk müdahale aracı, dozer ve 90 personel ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, BASKİ ve İtfaiye Grup Amirliği’nin yanı sıra ilçe belediyelerinin park ve bahçeler sulama araçları da destek verdi. 30 haneli 80 nüfuslu Sülücek Mahallesi’ndeki yerleşim yerine doğru ilerleyen alevler, 13 saat sonra saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Sülücek Mahallesi Muhtarı Recep Aydın, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek, “Alevler mahallemizdeki evlerin arasından geçip gitti. Allah’a şükür insanlarımıza ve hayvanlarımıza zarar vermedi. Ama buğday tarlalarımız da yandı. Yaklaşık 500 dönümlük alan küle döndü” dedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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