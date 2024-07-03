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        Balıkesir'de orman yangını

        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:25
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        Balıkesir'de orman yangını
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        BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'ndeki arazide, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yakındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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