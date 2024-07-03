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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        SÖNDÜRMEÇALIŞMALIRA TOMA ARAÇLARI DA DESTEK VERDİBalıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:45
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        SÖNDÜRMEÇALIŞMALIRA TOMA ARAÇLARI DA DESTEK VERDİ

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına Balıkesir itfaiyesi ekipleri ve emniyetten TOMA' araçları da destek verdi. söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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