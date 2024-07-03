Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozerle müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına Balıkesir itfaiyesi ekipleri ve emniyetten TOMA' araçları da destek verdi. söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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