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        Balıkesirspor, Asım Hamzaçebi ile sözleşme yeniledi

        TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:45
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        Balıkesirspor, Asım Hamzaçebi ile sözleşme yeniledi
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        TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu.

        Kırmızı-beyazlılar 25 yaşındaki saha oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan kiralanan Asım, geçen sene Balıkesirspor'da 23 resmi maça çıkıp bin 774 dakika süre aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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