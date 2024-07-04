Balıkesirspor, Asım Hamzaçebi ile sözleşme yeniledi

Kırmızı-beyazlılar 25 yaşındaki saha oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan kiralanan Asım, geçen sene Balıkesirspor'da 23 resmi maça çıkıp bin 774 dakika süre aldı.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor, geçen sezon kiralık olarak formasını terleten Asım Hamzaçebi'yi kadrosunda tuttu.

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