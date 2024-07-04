Balıkesir'deki orman yangını; takviye ekipler sevk edildi (2)
TAKVİYEEKİPLER SEVK EDİLDİBalıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
TAKVİYEEKİPLER SEVK EDİLDİ
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevlere 4 uçak ve 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı,13 hizmet aracı, 5 dozer, 1 greyder ve 1 treyler ile de karadan müdahale ediliyor. Diğer kurumların da destek verdiği yangın bölgesinde toplam 98 araç ve 230 personel görev yapıyor.
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