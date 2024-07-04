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        Balıkesir'de otomobil, ağaca çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 4'ü çocuk 6 yaralı

        BALIKESİR'inBigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35) ile 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybetti, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:40
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        Balıkesir'de otomobil, ağaca çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 4'ü çocuk 6 yaralı
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        BALIKESİR'inBigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35) ile 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybetti, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Emek Mahallesi TOKİ Konutları girişinde meydana geldi. Medine Aksoy, kullandığı 10 ADH 380 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçtaki Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Medine Aksoy ile yanındaki çocukları Yusuf Aksoy (7), 3 aylık bebeği Ayşegül Aksoy ile komşuları Ayşe Avcı (80) ile onun torunları İkra Avcı (2), Ömer Emin Avcı (6) ve Taha Avcı (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından yaralılar, ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül bebek de kurtarılamadı. Durumu iyi olan diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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