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        Ayvalıkgücü'nde Yavuz Selim tamam

        TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, Yavuz Selim Taşer'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:30
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        Ayvalıkgücü'nde Yavuz Selim tamam
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        TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, Yavuz Selim Taşer'i renklerine bağladı. Son olarak İnegöl Kafkasspor forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, teknik heyetimizin sezon içerisinde takip ettiği oyuncularından olan Yavuz Selim Taşer ile 2024-2025 sezonu için anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkisinde oynayan yeni oyuncumuza hoş geldin der, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz."

        Yavuz Selim Taşer, geçen sezon İnegöl Kafkaspor'da 17 müsabakada forma giydi.

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