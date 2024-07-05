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        Bigadiç'te otomobilin ağaca çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

        BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35) ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:30
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        Bigadiç'te otomobilin ağaca çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
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        BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35) ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralı Ayşe Avcı (80) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Bigadiç ilçesi Emek Mahallesi TOKİ Konutları girişinde önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Medine Aksoy, kullandığı 10 ADH 380 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçtaki Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Medine Aksoy ile çocukları Yusuf Aksoy (7), 3 aylık bebeği Ayşegül Aksoy ile komşuları Ayşe Avcı ile onun torunları İkra Avcı (2), Ömer Emin Avcı (6) ve Taha Avcı (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Bigadiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ayşegül bebek kurtarılamadı. Yaralılardan Ayşe Avcı da dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının ise tedavisi sürüyor. Kazanın Aksoy ve Avcı ailesi fertlerinin dondurma yemek için Bigadiç Parkı'na gitmek üzere yola çıktıkları sırada meydana geldiği belirtildi.

        Öte yandan kazada hayatı kaybedenlerden Özlem Avcı'nın cenazesi memleketi Manisa'nın Kırkağaç, Ayşegül Aksoy'un cenazesi Bigadiç'in kırsal Hisarköy Mahallesi, Ayşe Avcı'ın cenazesi de Bigadiç ilçesinde, dün toprağa verildi.

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