Bigadiç'te otomobilin ağaca çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (2)

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35), Ayşe Avcı ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin virajı alamayıp, yoldan çıkarak, ağaca çarptığı görüldü.

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