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        Bigadiç'te otomobilin ağaca çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (2)

        KAZAKAMERADABalıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35), Ayşe Avcı ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:45
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        Bigadiç'te otomobilin ağaca çarptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35), Ayşe Avcı ve 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin virajı alamayıp, yoldan çıkarak, ağaca çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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