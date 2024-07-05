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        Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını

        BALIKESİR'in Bigadiç ve Burhaniye ilçelerinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:55
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        Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını
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        BALIKESİR'in Bigadiç ve Burhaniye ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Bigadiç ilçesinin kırsal Çamköy Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk etapta gönderilen 1 helikopter, 2 uçak, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve 50 personel ile yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        BURHANİYE'DE YANGIN

        Bir orman yangını da Burhaniye ilçesinin kırsal Avunduk Mahallesi'nde çıktı. İki noktadan saat 16.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edildi.

        Ekiplerin her iki bölgede de çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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