Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını (2)
BURHANİYE'DEKİORMAN YANGINI YILDIRIMDAN ÇIKMIŞBalıkesir'in Burhaniye ilçesinin kırsal Avunduk Mahallesi'ndeki orman yangınının yıldırım kaynaklı çıktığı bildirildi.
BURHANİYE'DEKİORMAN YANGINI YILDIRIMDAN ÇIKMIŞ
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin kırsal Avunduk Mahallesi'ndeki orman yangınının yıldırım kaynaklı çıktığı bildirildi. Alevler 1,5 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle saat 18.00 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
BİGADİÇ’TE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Öte yanda Bigadiç’in kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
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