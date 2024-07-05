Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını (2)

Öte yanda Bigadiç’in kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin kırsal Avunduk Mahallesi'ndeki orman yangınının yıldırım kaynaklı çıktığı bildirildi. Alevler 1,5 saat süren havadan ve karadan müdahaleyle saat 18.00 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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