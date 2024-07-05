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        Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını (3)

        BİGADİÇDE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:40
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        Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını (3)
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        BİGADİÇDE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çamköy Mahallesinde saat 14.45 sıralarında başlayan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilerek saat 19.50'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

        Ayrıca Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar ve Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Ulus Mahallelerinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınları da karadan yapılan kısa müdahaleler ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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