Ayvalıkgücü kaleci Serkan Polat ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 23 yaşındaki kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağladı.

Son olarak Pazarspor kalesini koruyan 23 yaşındaki futbolcu resmen Ayvalıkgücü'ne geldi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takip ettiği genç oyunculardan 2002 doğumlu Kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağlamıştır. Yeni futbolcumuza hoş geldin der, iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ayvalıkgücü, orta saha oyuncusu Samet Önger ile yolların ayrıldığını da resmen duyurdu.