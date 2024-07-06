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        Ayvalıkgücü kaleci Serkan Polat ile anlaştı

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 23 yaşındaki kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:15
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        Ayvalıkgücü kaleci Serkan Polat ile anlaştı
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 23 yaşındaki kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağladı.

        Son olarak Pazarspor kalesini koruyan 23 yaşındaki futbolcu resmen Ayvalıkgücü'ne geldi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takip ettiği genç oyunculardan 2002 doğumlu Kaleci Serkan Polat ile anlaşma sağlamıştır. Yeni futbolcumuza hoş geldin der, iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Ayvalıkgücü, orta saha oyuncusu Samet Önger ile yolların ayrıldığını da resmen duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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