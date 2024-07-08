Ayvalıkgücü Ali Deniz'i aldı

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, forvet Ali Deniz Kurt'u transfer etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, kanat ve forvet oynama özelliği olan Ali Deniz Kurt’u transfer ederek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni oyuncumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz."

Son olarak Silifke Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon 26 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Ayvalıkgücü, iç transferde ise 2 yıldır takımda görev yapan orta saha Hamit Kurt ile sözleşme yeniledi.