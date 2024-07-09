Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Cuma Ali'yi transfer etti

        TFF 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezonu Balıkesirspor'da tamamlayan Cuma Ali Üzüm'ü renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Cuma Ali'yi transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezonu Balıkesirspor'da tamamlayan Cuma Ali Üzüm'ü renklerine bağladı. Sol bekte görev yapan 32 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz transfer çalışmalarına sol bek bölgesinde oynayan Cuma Ali Üzüm ile anlaşarak devam ediyor. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz.”

        Cuma Ali, devre arasında geldiği Balıkesirspor'da 11 maça çıkıp 1 gol attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Gençlerin "Ruhi amcası" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu
        Gençlerin "Ruhi amcası" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu
        Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve...
        Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında "Tıbbi Mantarlarla Tanışma ve...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 kişi göza...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyon: 46 kişi göza...
        Ayvalıkgücü Ali Deniz'i aldı
        Ayvalıkgücü Ali Deniz'i aldı
        Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de kadın çiftçilere zeytin üretim eğitimi
        Balıkesir'de kadın çiftçilere zeytin üretim eğitimi