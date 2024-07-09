Ayvalıkgücü Cuma Ali'yi transfer etti

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz transfer çalışmalarına sol bek bölgesinde oynayan Cuma Ali Üzüm ile anlaşarak devam ediyor. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz.”

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