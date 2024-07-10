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        Balıkesir'de orman yangını

        BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:25
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        Balıkesir'de orman yangını
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        BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor.

        Dursunbey ilçesi kırsal Beyce Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 2 dozer 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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