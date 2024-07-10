Balıkesir'de orman yangını

Dursunbey ilçesi kırsal Beyce Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 2 dozer 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı ve 2 dozer sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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