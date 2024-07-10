Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi yakınında, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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