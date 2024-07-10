Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi yakınında, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi yakınında, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversite çatısında yangın!
        Üniversite çatısında yangın!
        Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?
        Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?
        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay
        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay
        İsrail 9 ayda 400'ü aşkın okulu bombaladı!
        İsrail 9 ayda 400'ü aşkın okulu bombaladı!
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kyzikos Antik Kenti'nde kazı dönemi başladı; nekropol, amfitiyatro ve tiyat...
        Kyzikos Antik Kenti'nde kazı dönemi başladı; nekropol, amfitiyatro ve tiyat...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Ayvalıkgücü Cuma Ali'yi transfer etti
        Ayvalıkgücü Cuma Ali'yi transfer etti