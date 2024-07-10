Balıkesir'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi yakınında, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi yakınında, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir),
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