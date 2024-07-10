Balıkesir'de orman yangını (3)

Öte yandan Türk Kızılay Dursunbey ekibi de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katılan ekiplere su ve erzak dağıttı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi'ndeki orman yangınının nedeni belli oldu. Yangının Hidayet (66) ve Seviye Deniz (65) çiftine ait evin elektrik tesisatından çıktığı, ardından da ağaçlara sıçradığı tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen Deniz çifti, büyük üzüntü yaşadı.

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