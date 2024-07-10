Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de orman yangını (3)

        EVİNELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKMIŞBalıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi'ndeki orman yangınının nedeni belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de orman yangını (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EVİNELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKMIŞ

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Beyköy Mahallesi'ndeki orman yangınının nedeni belli oldu. Yangının Hidayet (66) ve Seviye Deniz (65) çiftine ait evin elektrik tesisatından çıktığı, ardından da ağaçlara sıçradığı tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen Deniz çifti, büyük üzüntü yaşadı.

        Öte yandan Türk Kızılay Dursunbey ekibi de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarına katılan ekiplere su ve erzak dağıttı.

        Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını (2)
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kyzikos Antik Kenti'nde kazı dönemi başladı; nekropol, amfitiyatro ve tiyat...
        Kyzikos Antik Kenti'nde kazı dönemi başladı; nekropol, amfitiyatro ve tiyat...