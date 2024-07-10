Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını

Yangın, saat 18.30 sıralarında kırsal Akarsu Mahallesi'nde bulunan ormanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter ve arazözler ile müdahale devam ediyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına orman bölge müdürlüğü ekipleri ile karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

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