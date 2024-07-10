Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını (2)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 dozer ve 3 su ikmal aracı ile müdahalesi sonucu yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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