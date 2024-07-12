Balıkesirspor'da Kadir Torbacı takımdan ayrıldı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, defans oyuncusu Kadir Torbacı ile yollarını ayırdı. Kadir Torbacı eski takımı Muş 1984 Spor'a geri döndü. Geçen sezonun devre arasında Muş ekibinden Balıkeasirspor'a transfer olan oyuncu, kırmızı-beyazlılarla 11 maça çıkıp 805 dakika süre almıştı.

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