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        Balıkesirspor'da Kadir Torbacı takımdan ayrıldı

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, defans oyuncusu Kadir Torbacı ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:23
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        Balıkesirspor'da Kadir Torbacı takımdan ayrıldı
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, defans oyuncusu Kadir Torbacı ile yollarını ayırdı. Kadir Torbacı eski takımı Muş 1984 Spor'a geri döndü. Geçen sezonun devre arasında Muş ekibinden Balıkeasirspor'a transfer olan oyuncu, kırmızı-beyazlılarla 11 maça çıkıp 805 dakika süre almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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