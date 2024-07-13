Balıkesirspor'dan iki imza

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor iki transfere imza attı. Kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir ile Bergama Sportif forması giyen 24 yaşındaki kaleci Doğukan Özçimen'i kadrosuna dahil etti. Balıkesirspor, Yiğit ile 2, Doğukan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Balıkesirsporumuz, geçen sezon Fenerbahçe U19 Takımı forması giyen 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve genç oyuncumuza hayırlı olsun. Balıkesirsporumuz, geçtiğimiz sezon Bergama Sportif forması giyen 24 yaşındaki başarılı kaleci Doğukan Özçimen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübümüze ve yeni kalecimize hayırlı olsun" denildi.