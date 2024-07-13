Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda 'Midilli' kuyruğu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, hafta sonunu resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleştirerek tatil için Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. 3 gün içinde Midilli Adası'nı ziyaret edeceklerin sayının 5 bini geçmesinin beklendiği bildirildi.

Hafta sonuna denk gelen 13 ve 14 Temmuz'u, resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirenler 3 günlük tatil fırsatına kavuştu. Tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler Ayvalık'a akın etti. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. 3 günlük tatil süresince Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yapacakları bildirildi. Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşırken, her feribotun dolu gidip dolu geldiği öğrenildi. 3 günlük tatilin ilk gününde 2 bin kişinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçtiği bildirildi. Tatil süresince bu sayının 5 bini aşması bekleniyor. İstanbul'dan gelen tatilcilerden Hasan Sekizkenar, Midilli'deki fiyatların Türkiye'ye göre daha uygun olduğunu ve yemekler başta olmak üzere hizmet kalitesinin daha yüksek olması nedeniyle 3 günlük tatil tercihini bu yönde yaptığını söyledi.

'YUNAN ADALARINA SON ZAMANLARDA CİDDİ BİR TALEP VAR' Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot işletmeciliği yapan bir firmanın sahibi Ali Jale ise 15 Temmuz tatili nedeniyle ciddi bir yoğunluğun olduğunu belirterek, "Bu durum hafta sonu ile pazartesi günün de tatil olmasının yanı sıra içinde bulunduğumuz yaz sezonunun da etkisiyle ortaya çıktı. Bugün bizim kendi firmamıza ait gemimizde bin kişi karşıya geçecek. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da 4-5 bin kişinin Midilli 'ye geçmesini bekliyorum. Yunan adalarına son zamanlarda ciddi bir talep var. Kapıda Kolay Vize'nin olması da bu talepte bir etken. Bugün yine 300 ile 400 civarında vatandaşımız bu uygulamayla Midilli'ye geçmiş olacak" dedi.