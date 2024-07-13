Balıkesir'de orman yangını

Altıeylül'ün kırsal Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozerin yanı sıra 40 kişilik ekip tarafından müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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