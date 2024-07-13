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        Balıkesir'de orman yangını

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:15
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        Balıkesir'de orman yangını
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Altıeylül'ün kırsal Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozerin yanı sıra 40 kişilik ekip tarafından müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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