Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvatlar Mahallesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 22.45 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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