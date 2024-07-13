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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        8SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvatlar Mahallesinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:35 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:40
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        8SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvatlar Mahallesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile saat 22.45 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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